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      冷灰/黑/白色
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      KD Dagger Elite 男子篮球短裤采用轻质 Dri-FIT 面料制成，配以无缝侧拼接设计，缔造出色性能与舒适感，让你获得运动自如的穿着体验。

      • 显示颜色： 冷灰/黑/白色
      • 款式： 718623-065

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