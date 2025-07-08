KD DNA 杜兰特男子速干二合一篮球短裤采用非凡透气的外层打孔梭织面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，助你在球场内外保持干爽。 内置紧身短裤，提供出众支撑力和包覆效果，助你全力以赴，发挥出色表现。

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