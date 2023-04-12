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      KD Nike Elite

      篮球运动袜（1 双）

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      KD Nike Elite 篮球运动袜采用匠心设计，彰显凯文·杜兰特的经典风格。采用优质导湿速干纱线制成，搭配足弓板带，为强冲击区域提供支撑力和缓震效果，袜口部位印有 KD 标志。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： SK0083-100

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