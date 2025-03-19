KD Fearless Long-Sleeve 男子篮球长袖针织衫采用 Dri-FIT 面料制成，结合平整拼接结构，让你在热身训练以及投篮练习时，均可以畅享极致舒适的穿着感受，令你心无旁骛投入运动训练中。连肩衣袖结合腋下网眼布拼接设计，实现流畅不拘的运动自由度和出色透气效果。

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