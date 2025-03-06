KD Hot Box

男子针织衫

¥249

KD Hot Box 男子针织衫采用排汗吸湿面料，巧妙融入醒目图案设计，致敬精英球员之余，助你持久畅享干爽舒适体验。

  • 显示颜色： 白色/煤黑/白色
  • 款式： 689026-100

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