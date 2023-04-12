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      KD Hyper Elite Crew

      篮球袜

      ¥109

      深藏青/亮橙/亮橙
      亮深红/黑/黑

      KD Hyper Elite Crew 篮球袜采用透气排汗面料结合灵敏缓震设计，在球场上为你带来出色减震防护效果与出众舒适表现。

      • 显示颜色： 深藏青/亮橙/亮橙
      • 款式： SX4972-410

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