KD Max Air VIII

篮球双肩包

¥439
¥549
20% 折让

KD Max Air VIII 篮球双肩包采用类似行李包的开口设计，便于轻松探取装备。轻质 Flyweave 面料结合人体工学设计，带来舒适的背包体验。

  • 显示颜色： 黑/黑紫/亮深红
  • 款式： BZ9740-056

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