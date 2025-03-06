KD Pro Perforated

可调节运动帽

¥199

KD Pro Perforated 可调节运动帽采用弹性 Dri-FIT 汗带，搭配侧幅和后幅的透气孔设计，带来持久舒适感的同时，显著提升透气性。

  • 显示颜色： 清透蓝/健身蓝/火山岩红/火山岩红
  • 款式： 704501-406

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