跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      KD Trey 5 VI EP

      男子篮球鞋

      ¥699

      黑/白色/大学红
      芬蓝/浅青铜色/深藏青

      KD Trey 5 VI EP 男子篮球鞋根据凯文·杜兰特的赛场高需求而打造，采用多功能设计，令你叱咤球场。可调节固定带舒适贴合，轻盈 Zoom Air 缓震系统，可在跳跃、切入和迈步时提供出色缓震性能。

      • 显示颜色： 黑/白色/大学红
      • 款式： AA7070-006

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。