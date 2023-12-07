跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      KD Trey 5 IX EP

      男/女篮球鞋

      ¥399
      ¥699
      42% 折让

      凯文·杜兰特每天都在球场上专注提升自我。KD Trey 5 IX EP 男/女篮球鞋彰显他锐意进取的职业道德。轻盈缓震性能与非凡舒适感巧妙融合，助他心无旁骛、自如畅动。

      • 显示颜色： 山峰白/白色/烟雾紫/光辉绿黄
      • 款式： DJ6922-100

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      更多信息

      部分尺码可供女士选择

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。