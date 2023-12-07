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      KD Trey 5 IX EP

      男/女篮球鞋

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      凯文·杜兰特每天都在球场上专注提升自我。KD Trey 5 IX EP 男/女篮球鞋与他锐意进取的职业道德相得益彰。轻盈缓震性能与非凡舒适感巧妙融合，助他保持充足活力，带来心无旁骛的比赛体验。此 EP 版本出众耐穿，堪称户外球场的理想之选。

      • 显示颜色： 白金色/冷灰/荷兰橙/白色
      • 款式： CW3402-011

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