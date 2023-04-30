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      KD15 EP

      男子杜兰特15实战篮球鞋

      ¥1,299

      凯文·杜兰特在多场大型比赛中力挽狂澜。 在惊险时刻，他会分秒必争，取得关键性胜利。 KD15 EP 男子杜兰特15实战篮球鞋采用匠心设计，助力随时畅跑。该鞋款轻盈度升级，在关键时刻令你畅享舒适回弹体验。匠心设计助力凯文·杜兰特顺畅迈步，从容完成急停跳投；柔软缓震配置，助其轻松实现左右手交叉运球过人；同时提供出众包覆，在球队需要的关键时刻助其自信控场。该 EP 版本搭配耐穿鞋底，堪称户外球场的理想之选。

      • 显示颜色： 金属金/大学红/红木褐/深藏青
      • 款式： DM1054-700

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