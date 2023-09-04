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      KD15 EP

      男子篮球鞋

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      凯文·杜兰特在赛场上总能发挥出色表现，实现惊人投射。 给他一只篮球，即可轻松游刃赛场。KD15 EP 男子篮球鞋的设计融入化繁为简的理念，满足他的多种需求：充沛回弹，稳固贴合，自然舒适。鞋款精简材料，减少干扰因素，同时实现充沛能量回馈和非凡舒适感，对于像杜兰特这样永不停步的球员来说至关重要。该特别版 KD15 巧妙糅合今昔风采，旨在致敬嘻哈风潮 50 周年。 该版本的外底出众耐穿，专为户外球场打造。

      • 显示颜色： 黑/海滩浅黄/烟灰
      • 款式： FN8009-001

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