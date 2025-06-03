KD16 By You
专属定制篮球鞋
凯文·杜兰特在赛场上 变幻莫测， 施展绝技， 释放无尽潜能。 KD16 By You 专属定制篮球鞋有哪些专属定制设计？ 猜猜是什么。 诸多新颖配色，丰富的设计选项，让你发挥无尽创想，尽情施展设计才华。 还有几种不同的鞋舌和鞋口样式供你挑选，令你在赛场上光彩四射。 Nike Air 与 Zoom Air 巧妙结合，助你全程疾速驰骋，畅享出众稳定性；鞋面低于 15 代版本，同时轻盈度升级， 堪称狂热篮球爱好者的理想之选，令你尽情享受下一场比赛。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： FB2390-900
KD16 By You
凯文·杜兰特在赛场上 变幻莫测， 施展绝技， 释放无尽潜能。 KD16 By You 专属定制篮球鞋有哪些专属定制设计？ 猜猜是什么。 诸多新颖配色，丰富的设计选项，让你发挥无尽创想，尽情施展设计才华。 还有几种不同的鞋舌和鞋口样式供你挑选，令你在赛场上光彩四射。 Nike Air 与 Zoom Air 巧妙结合，助你全程疾速驰骋，畅享出众稳定性；鞋面低于 15 代版本，同时轻盈度升级， 堪称狂热篮球爱好者的理想之选，令你尽情享受下一场比赛。
定制鞋面配色
从金属色、银色，到明亮紫、荧光黄和透明粉，诸多色调任你选，为鞋面各部分增色添彩。 以泡沫粉、明亮橙和金属色为代表的 11 种配色可选，打造醒目 KD 标志。 还可为鞋舌基底和鞋口衬里上色，可选彩色缔造立体荧光色表层，或从 15 种不同颜色中选择，塑就纯色基调。
定制中底配色
可为中底选择纯色或渐变色。 若选纯色，可为中底融入斑点设计，有 16 种不同的斑点样式可选。
彰显个性
在鞋舌衬里背面添加你的姓名首字母、心仪数字或其他专属信息，为这双特别版 KD16 增添个性风采。 字体为凯文·杜兰特的标志性字体，限制在 1-2 个字符（数字 0-9，字母 A-Z）。
出众缓震，舒适体验
鞋面底部融入质感轻盈的 Nike Air 缓震配置，塑就出众缓震效果和舒适脚感，助力凯文·杜兰特在漫长赛季中所向披靡。
疾速风范，惊艳表现
杜兰特钟爱 KD15 的足底体验，我们从该前代鞋款中汲取灵感，在前足底部融入 Zoom Air 缓震配置，在快节奏比赛中缔造出色回弹体验，助力实现迅敏表现。 全掌型泡绵出众回弹，营造柔软舒适感受。
凹槽设计，畅动自如
鞋底凹槽和凸纹设计，提供多向抓地力和贴地感。 足弓下方采用硬质设计，帮助稳固鞋身，助力实现从后跟到足尖的流畅过渡。
其他细节
- 关键区域加厚设计，可减少小幅度滑动，帮助双足保持稳固
- 外底的设计灵感源于手表齿轮，代表凯文·杜兰特有条不紊的内心秩序和行事风格。
Nike By You 细节
- 每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。 每双运动鞋均由手工匠心打造而成， 值得你耐心等待。
- 在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： FB2390-900
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。