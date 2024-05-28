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      KD16 EP

      男子篮球鞋

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      黑/明亮紫/亮深红/金属银
      深宝蓝/金属银/皇家蓝/明亮紫
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      凯文·杜兰特是一位纯粹的篮球手。他可以整个下午跑来跑去捡球，就如同他在季后赛狂砍 40 分一样开心快乐。穿上 KD16 EP 男子篮球鞋，释放你对篮球比赛的热情。Nike Air 与 Zoom Air 巧妙结合，助你疾速驰骋，畅享出众稳定性，鞋面采用轻盈材料，打造狂热篮球粉丝的理想之选。杜兰特是一位受人尊敬的得分王，每个赛季都在不断进步。该鞋款采用华丽设计，旨在向杜兰特作为球员的突出表现致敬。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

      • 显示颜色： 黑/明亮紫/亮深红/金属银
      • 款式： DV2916-002

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