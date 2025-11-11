KD17 EP

¥959 ¥1,299 26% 折让

凯文·杜兰特在篮球史上的地位早已毋庸置疑，但唯有在场上不断精进球技，他那颗热爱篮球的心才能得到满足。无论是健身达人，还是坚持再战的选手，KD17 EP 杜兰特男子篮球鞋皆可助你全力以赴，成就不凡。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出众起步表现；结合后跟 Nike Air 缓震配置，助你在关键时刻纵横球场，灵活防守，轻松扭转赛事。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

疾速舒适 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守。在比赛进入白热化之际，成就出色表现。弹性泡绵设计，让你在比赛中保持清爽。 缓震支撑 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。两侧融入结实塑料设计，带来出众支撑力。 疾速切入 外底搭配波浪状纹路设计，助力多向弯曲和倾斜，提供强劲抓地力。 稳定脚感，掌控赛场 足弓下方采用支撑设计，带来出众稳定性。