KD17 EP
杜兰特男子实战篮球鞋
26% 折让
售罄：
此配色当前无货
凯文·杜兰特在篮球史上的地位早已毋庸置疑，但唯有在场上不断精进球技，他那颗热爱篮球的心才能得到满足。无论是健身达人，还是坚持再战的选手，KD17 EP 杜兰特男子篮球鞋皆可助你全力以赴，成就不凡。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出众起步表现；结合后跟 Nike Air 缓震配置，助你在关键时刻纵横球场，灵活防守，轻松扭转赛事。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。
- 显示颜色： 安全橙/荷兰橙/黑/日晷黄
- 款式： FJ9488-800
疾速舒适
前足搭载 Air Zoom 缓震配置，塑就非凡迅疾体验，助力快速发起进攻或突破防守。在比赛进入白热化之际，成就出色表现。弹性泡绵设计，让你在比赛中保持清爽。
缓震支撑
后跟搭载 Nike Air 缓震配置，塑就弹力充沛的迈步体验。两侧融入结实塑料设计，带来出众支撑力。
疾速切入
外底搭配波浪状纹路设计，助力多向弯曲和倾斜，提供强劲抓地力。
稳定脚感，掌控赛场
足弓下方采用支撑设计，带来出众稳定性。
产品细节
