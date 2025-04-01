KD17 EP

杜兰特男子实战篮球鞋

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凯文·杜兰特在篮球史上的地位早已毋庸置疑，但唯有在场上不断精进球技，他那颗热爱篮球的心才能得到满足。无论是健身达人，还是坚持再战的选手，KD17 EP 杜兰特男子篮球鞋皆可助你全力以赴，成就不凡。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出众起步表现；结合后跟 Nike Air 缓震配置，助你在关键时刻纵横球场，灵活防守，轻松扭转赛事。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

  • 显示颜色： 安全橙/荷兰橙/黑/日晷黄
  • 款式： FJ9488-800

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