凯文·杜兰特在篮球史上的地位早已毋庸置疑，但唯有在场上不断精进球技，他那颗热爱篮球的心才能得到满足。 无论是健身达人，还是坚持再战的选手，KD17 EP 杜兰特男子篮球鞋皆可助你全力以赴，成就不凡。 前足搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出众起步表现； 结合后跟 Nike Air 缓震配置，助你在关键时刻纵横球场，灵活防守，轻松扭转赛事。 耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。 鞋款以寒冬为主题，旨在致敬凯文·杜兰特时刻展现的沉着冷静。

显示颜色： 水宝蓝/冰川蓝/白色/金属银

款式： FZ1526-400