KD17 EP

男子篮球鞋

¥909
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大学金/安全橙/大学蓝/黑
白色/黑/游戏宝蓝/白色

凯文·杜兰特在篮球史上的地位早已毋庸置疑，但唯有在场上不断精进球技，他那颗热爱篮球的心才能得到满足。无论是健身达人，还是坚持再战的选手，KD17 EP 男子篮球鞋皆可助你全力以赴，成就不凡。前足搭载 Air Zoom 缓震配置，缔造出众起步表现；结合 Nike Air 缓震配置，助你在关键时刻纵横球场，灵活防守，轻松扭转赛事。该特别版鞋款旨在致敬凯文儿时钟爱的篮球鞋，正是这双鞋促使他逐渐养成非凡的职业素养。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

  • 显示颜色： 大学金/安全橙/大学蓝/黑
  • 款式： FJ9488-700

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