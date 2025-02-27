Nike Keep Climbing 婴童工装长裤采用经典版型结合棉混纺针织面料，带来柔软质感。 弹性腰部，营造舒适贴合感，让小宝贝舒适畅动。 多个不易撕裂梭织口袋，可供存放随身小物件；锥形裤筒结合罗纹裤管口，缔造舒适稳固的穿着感受。 可搭配 Nike Keep Climbing 上衣，打造风格统一的造型，与小宝贝的 Nike 运动鞋相得益彰。

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