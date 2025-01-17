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Keep Climbing 幼童假两件式长袖T恤

¥229

Nike Keep Climbing 幼童假两件式长袖T恤采用针织面料，赋予孩子舒适感受，同时不失时尚格调。 经典版型结合罗纹圆领设计，塑就舒适贴合感受；经典短袖叠加撞色长袖，打造假两件外观。 可搭配 Nike Keep Climbing 工装长裤，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IB8172-010

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