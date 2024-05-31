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      Kevin Durant

      Dri-FIT 男子速干短袖篮球上衣

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      黑/帆白/帆白
      帆白/狼灰/太空粘土黄

      凯文·杜兰特既能发挥出色的跳投表现，又兼具精明的商业头脑，轻松游刃于球场内外。 经典杜兰特服装系列，旨在致敬全能型运动员，让你轻松游刃于不同场合。 Kevin Durant Dri-FIT 男子速干短袖篮球上衣采用宽松版型搭配全长按扣设计，舒适出众，有助导湿速干，助你自信应战。

      • 显示颜色： 黑/帆白/帆白
      • 款式： FN3040-010

      尺寸与尺码

      宽松版型：宽大休闲

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