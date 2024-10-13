Kevin Durant Nike Dri-FIT 男子速干网眼布篮球球衣出自凯文·杜兰特的 Easy Records 系列，采用导湿速干技术，彰显他对音乐节拍、篮球和复古服装的热爱。采用休闲透气设计，单穿或作打底皆宜。

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