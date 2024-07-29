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      Kevin Durant

      Dri-FIT Standard Issue 男子速干双面穿篮球短裤

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      帆白/狼灰/太空粘土黄
      黑/帆白/帆白

      无论球场内外，凯文·杜兰特皆可展现精湛技艺。经典杜兰特服装系列，旨在致敬全能型运动员，让你轻松游刃于不同场合。Kevin Durant Dri-FIT Standard Issue 男子速干双面穿篮球短裤采用休闲版型结合双面穿设计，一面为网眼布，另一面为针织面料，供你随心变换造型。图案已获得凯文·杜兰特的官方认可。

      • 显示颜色： 帆白/狼灰/太空粘土黄
      • 款式： FN3038-133

      尺寸与尺码

      标准版型：经典休闲

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