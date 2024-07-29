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      Kevin Durant

      Dri-FIT Standard Issue 男子速干篮球九分裤

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      帆白/太空粘土黄
      黑/帆白

      凯文·杜兰特既能发挥出色的跳投表现，又兼具精明的商业头脑，轻松游刃于球场内外。Kevin Durant Dri-FIT Standard Issue 男子速干篮球九分裤出自经典杜兰特服装系列，旨在致敬全能型运动员。备受凯文·杜兰特推崇的九分裤长设计，缔造心无旁骛的运动体验；标准版型结合柔软的导湿速干面料，助力自信攻克篮球训练。

      • 显示颜色： 帆白/太空粘土黄
      • 款式： FQ3686-133

      尺寸与尺码

      标准版型：经典休闲

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