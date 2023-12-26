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      Nike Kiger 9

      男子户外越野跑步鞋

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      Nike Kiger 9 男子越野跑步鞋采用匠心设计，缔造舒适感受和疾速表现，助你轻松驾驭崎岖的岩石地形上意想不到的急转弯。 该款跑步鞋采用全掌型 Nike React 泡绵和透气鞋面，在蜿蜒小径上成就迅捷灵活表现。 同时具有出色近地感和轻盈度，助你在越野小径上安全疾驰。

      • 显示颜色： 卡其/深丛林绿/安全橙/海玻璃蓝
      • 款式： DR2693-200

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