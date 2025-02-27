Nike Killshot 2

女子薄底运动鞋

¥669
¥749
10% 折让

Nike Killshot 2 女子运动鞋经典依旧，为休闲造型平添时尚气息。从元年款网球鞋汲取灵感，巧搭经典配色和优质纹理皮革，呈现新颖外观。橡胶外底为鞋款增添点睛之笔，让你尽显出众魅力和活力风范。

  • 显示颜色： 帆白/闪电深红/白色/帆白
  • 款式： HV0944-133

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