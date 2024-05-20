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      Nike Killshot 2

      女子运动鞋复古板鞋

      ¥659
      ¥749
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      帆白/橡皮黄/夜褐红
      黑/橡皮黄/帆白

      Nike Killshot 2 女子运动鞋从 Nike 元年款网球鞋中汲取灵感，采用新颖配色，结合柔软翻毛皮、顺滑皮革等混搭材料，塑就新颖外观。更有锦上添花的天然橡胶鞋底，让你尽显出众魅力。

      • 显示颜色： 帆白/橡皮黄/夜褐红
      • 款式： FZ5630-103

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