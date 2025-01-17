Nike Killshot 2 Premium

男子薄底运动鞋

¥719
¥799
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Nike Killshot 2 Premium 男子运动鞋从元年款低帮网球鞋汲取灵感，采用光泽感合成材质和可拆卸翻折鞋舌挡片，为复古外观注入新颖格调。 橡胶鞋底缔造出众抓地力，彰显运动鞋风范。

  • 显示颜色： 黑/帆白/巴洛克棕/黑
  • 款式： HQ3489-010

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