科比·布莱恩特的影响力不止在球场。他创造的“曼巴精神”是一种对自我提升的不懈追求，贯穿在我们生命里的不同场合。这就穿上 Kobe 男子加绒连帽衫，彰显“曼巴”态度。经典版型结合温暖加绒针织面料，缔造你挚爱的舒适感受；匠心图案，旨在致敬科比那不可磨灭的影响力。

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款式： HQ2112-010