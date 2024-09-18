Kobe

男子加绒连帽衫

¥499

科比·布莱恩特的影响力不止在球场。他创造的“曼巴精神”是一种对自我提升的不懈追求，贯穿在我们生命里的不同场合。这就穿上 Kobe 男子加绒连帽衫，彰显“曼巴”态度。经典版型结合温暖加绒针织面料，缔造你挚爱的舒适感受；匠心图案，旨在致敬科比那不可磨灭的影响力。

  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HQ2112-063

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