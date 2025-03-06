Kobe

Nike 科比系列大童（女孩）速干褶裥连衣裙

¥429

帆白/黑
黑/白色

Kobe Nike 科比系列大童（女孩）速干褶裥连衣裙采用细褶裥设计，焕新演绎球场装备所用的经典网眼布，增加活动空间，缔造出众有型的运动风单品。搭载 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽和专注，成就潮搭利器。

  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： IB0019-133

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