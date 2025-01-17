Kobe V

科比大童篮球鞋

¥849

要像科比那样全力以赴，你需要一双支持高强度运动的战靴。Kobe V 科比大童篮球鞋质感轻盈，搭配低帮鞋口，铸就柔软缓震性能和稳固支撑效果，助力赛场酣战。

  • 显示颜色： 深宝蓝/冰川蓝/波罗的海蓝
  • 款式： HM9522-400

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21.4

33: 鞋内长 21.8

33.5: 鞋内长 22

34: 鞋内长 22.3

35: 鞋内长 22.8

35.5: 鞋内长 23.4

36: 鞋内长 23.8

36.5: 鞋内长 24.3

37.5: 鞋内长 25

38: 鞋内长 25.2

38.5: 鞋内长 25.4

39: 鞋内长 25.5

40: 鞋内长 26.2

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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