Kobe VI 科比大童篮球鞋焕新演绎 2010 年圣诞节科比系列推出的人气配色，匠心铸就经典之作。匠心鞋面，灵感源自科比的绰号“黑曼巴蛇”；出众配色，让你在球场上轻松型出彩。这款篮球鞋融入低帮设计和疾速利落外观，搭载回弹泡绵设计和匠心抓地底纹，打造出众体验。

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