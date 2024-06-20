尺寸与尺码 产品尺寸(单位:cm) 35.5: 鞋内长 23.6 36: 鞋内长 24.1 36.5: 鞋内长 24.6 37.5: 鞋内长 25 38: 鞋内长 25.5 38.5: 鞋内长 26 39: 鞋内长 26.3 40: 鞋内长 26.6 *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。 尺码表

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