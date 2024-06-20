尺寸与尺码 产品尺寸(单位:cm) 28: 鞋内长 18.7 29.5: 鞋内长 20 31: 鞋内长 21 32: 鞋内长 21.8 33.5: 鞋内长 22.8 35: 鞋内长 23.5 *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。 尺码表

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