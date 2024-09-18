Kobe 8

Nike 科比系列大童篮球鞋

¥849

Kobe 8 Nike 科比系列大童篮球鞋专为冉冉升起的篮坛新星打造，助力上场酣战。该鞋款沿袭孩子挚爱的经典造型，造就与利落外观相媲美的出众脚感。

  • 显示颜色： 体育场灰/旅行黄/金属银
  • 款式： HF7319-001

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.6

36: 鞋内长 24.1

36.5: 鞋内长 24.6

37.5: 鞋内长 25

38: 鞋内长 25.5

38.5: 鞋内长 26

39: 鞋内长 26.3

40: 鞋内长 26.6

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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