Kobe 8

Nike 科比系列幼童实战运动鞋

¥669

黑/白色/庭紫/大学金
白色/黑/金属金
白色/白色/庭紫
白色/白色/白色

Kobe 8 Nike 科比系列幼童运动鞋专为渴望伟大的篮球小将打造。该鞋款采用流畅的简约设计，忠实再现令人难忘的出众外观，为小宝贝打造赛场内外的全明星风范，让他们舒适有型。

  • 显示颜色： 黑/白色/庭紫/大学金
  • 款式： FN0267-002

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

28: 鞋内长 18.7

29.5: 鞋内长 19.6

31: 鞋内长 20.7

32: 鞋内长 21.7

33.5: 鞋内长 22.4

35: 鞋内长 23.2

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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