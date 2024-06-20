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      Kobe VIII Protro

      男/女科比实战篮球鞋

      ¥1,399

      白色/白色/庭紫
      白色/白色/炫翠绿

      科比是 NBA 历史上首位在一支球队同时退役两件球衣的球员。正是出于对篮球从一而终的坚持与投入，才成就了今天的他。Kobe VIII Protro 男/女篮球鞋则从他在休赛期的刻苦训练中汲取设计灵感。网眼鞋面巧搭醒目重复的数字“8”、“24”和“2”，这些是科比和他女儿 Gianna 所穿球衣的号码。弧形中足稳定片缔造出众支撑力和稳定性，塑就实力战靴，助你在比赛中打出高水准。刺绣耐克勾标志、科比签名图案及其经典的“剑鞘”标志，为整体设计增添点睛之笔，旨在向其伟大精神和传奇荣耀致敬。

      • 显示颜色： 白色/白色/庭紫
      • 款式： FQ3549-100

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