Kobe AW77 Full-Zip

男子连帽针织茄克

¥649

黑/黑
调色暗灰/黑

Kobe AW77 Full-Zip 科比男子连帽针织茄克采用法国毛圈布面料结合罗纹镶边，缔造极致舒适耐久的高品质穿着体验。活力奔放的细节设计脱颖而出，致敬篮球界的不朽神话。

  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： 646664-010

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。