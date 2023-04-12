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      Kobe Rise 科比男子针织衫采用质感柔软的排汗吸湿面料，胸前巧妙融入醒目图案设计，以出色风采向非凡的篮球天才致敬。

      • 显示颜色： 白色/黑
      • 款式： 833693-100

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