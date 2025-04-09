Kobe

Therma-FIT 科比大童加绒长裤

¥429

庭紫/大学金/大学金
黑/黑/白色

别让寒冷天气阻挡你训练的步伐。Kobe Therma-FIT 科比大童加绒长裤舒适非凡，搭载 Therma-FIT 技术，令你保持温暖，发挥上佳投篮表现。

  • 显示颜色： 庭紫/大学金/大学金
  • 款式： HJ1015-547

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