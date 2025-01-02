眼光独到的艺术家权志龙再度出手，塑就经典外观。Nike Kwondo 1 x PEACEMINUSONE 男子运动鞋采用皮革材料，搭配粗革细节设计，焕新演绎经典之作。可拆卸式鞋带覆面结合鞋面精致翼尖设计，从高尔夫球场到俱乐部，皆可为你缔造出众外观。底部注入品牌元素，由内而外彰显品牌工艺。

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