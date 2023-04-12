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      Nike Kyrie

      男子篮球连帽衫

      ¥419
      ¥599
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      该连帽衫以简约设计演绎醒目风范，展现凯里·欧文般出众风采。Nike Kyrie 男子篮球连帽衫采用经典套头版型结合休闲轻松的剪裁，营造非凡舒适的穿着体验。提供一系列可选颜色，搭配凯里挚爱的亮红色点缀。

      • 显示颜色： 俱乐部金/黑
      • 款式： AJ3526-723

      尺寸与尺码

      • 标准版型贴合身形，同时为关键部位营造活动空间

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