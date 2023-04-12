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      Kyrie Dri-FIT Elite

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      Kyrie Dri-FIT Elite 男子篮球短裤将球场比赛性能和创意图案巧妙融合，带来可媲美凯里球风的夺目设计。采用轻盈网眼布，结合及膝剪裁和侧边开衩设计，营造无拘运动体验。

      • 显示颜色： 浅红木褐/黑/白色
      • 款式： AJ3456-104

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