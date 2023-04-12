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      Kyrie Flytrap II (GS)

      大童篮球童鞋

      ¥499

      白色/爆炸绿黄/波斯紫/黑
      黑/白色

      穿上 Kyrie Flytrap II (GS) 大童篮球童鞋，助孩子叱咤球场。该篮球童鞋专为实现迅疾灵敏表现打造，中底融入柔软泡棉，塑就出众缓震性能和出色支撑力，橡胶外底铸就强劲抓地力。

      • 显示颜色： 白色/爆炸绿黄/波斯紫/黑
      • 款式： AQ3412-153

      尺寸与尺码

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