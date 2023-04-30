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      Kyrie Flytrap IV EP

      男/女篮球鞋

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      Kyrie Flytrap IV EP 男/女篮球鞋质感轻盈，便于穿脱，支撑力出众，助你迅疾移动、出色发挥。 第四代 Kyrie Flytrap 焕新升级，兼具强劲抓地力和出众回弹性能，打造制胜赛场的革新装备。大型 Zoom Air 缓震配置带来出众的能量回馈，塑就非凡的场上缓震体验。内部前足固定带，将双足固定在鞋垫上，助你快速切入切出。 该 EP 版本外底出众耐穿，堪称户外球场理想之选。

      • 显示颜色： 山峰白/光子灰/脉冲紫/白色
      • 款式： CT1973-101

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