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      Lightweight 男子印花夹克

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      凯里·欧文的造型多变，大胆无畏的搭配风格可媲美球场上的表现。Nike 篮球系列，融入格纹图案，趣味演绎滑板人气款教练夹克。Kyrie Lightweight 男子印花夹克采用衬里设计，为你打造轻盈舒适的穿着体验。这款夹克衣身采用加长设计，搭配经典翻领，塑就醒目外观。经典欧文系列标签和衣袖拉链网眼布口袋，彰显独特风范。

      • 显示颜色： 黑/椒红
      • 款式： CK6752-010

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