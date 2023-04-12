跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Kyrie Low 4 EP

      男/女篮球鞋

      ¥449
      ¥899
      50% 折让

      凯里·欧文需要一双能帮助他保持疾速并发挥出众表现的战靴。Kyrie Low 4 EP 男/女篮球鞋摒弃冗余元素，简约轻盈，同时可妥善包覆双足，有助应对鞋内打滑现象。Cushlon 泡绵和 Zoom Air 设计，塑就平稳顺畅、出众回弹的迈步体验，基于数据打造的抓地力令凯里·欧文保持贴地感和掌控力。

      • 显示颜色： 亮深红
      • 款式： CZ0105-600

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。