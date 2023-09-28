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      LeBron

      男子加绒套头连帽衫

      ¥749

      墨紫/调色/幻影灰白
      幻影灰白/调色/黑

      扭转赛局，精进不止。无论场上场下，勒布朗·詹姆斯总在突破界限、创新求变。 Nike 詹姆斯系列生动刻画当代艺术家雅各布·罗切斯特 (Jacob Rochester) 的作品，并在设计中融入耳目一新的詹皇经典标志，定能俘获篮球迷的心意。 LeBron 男子加绒套头连帽衫采用轻盈加绒针织面料，表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选。 胸前雄狮印花设计，尽显冠军风采。

      • 显示颜色： 墨紫/调色/幻影灰白
      • 款式： FB7124-555

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